Lunedì Roma-Como ufficiale il direttore di gara | arbitra Feliciani

Lunedì si disputerà la sfida Roma-Como, con l’arbitro Feliciani designato come direttore di gara. Domani, invece, la Roma scenderà in campo in Europa League, affrontando il Celtic a Glasgow nella sesta giornata della fase a gironi.

Domani, giovedì 11 dicembre, la Roma sarà impegnata in campo europeo per la sesta giornata della League Phase di Europa League, affrontando il Celtic in quel di Glasgow. Tornata dalla Scozia, la formazione giallorossa si concentrerà nuovamente sulla Serie A, con la quindicesima giornata in programma dopo il week end, ovvero lunedì, in un match per nulla semplice contro il Como, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 sul campo dell’Inter. La designazione arbitrale completa. Proprio nella giornata di oggi sono state ufficializzate le designazioni arbitrali di questo 15° turno di campionato, con Roma-Como che è stata affidata a Feliciani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it