Jennifer Garner ricorda il divorzio da Ben Affleck | La disgregazione della famiglia è stata la cosa più dura
Jennifer Garner ha condiviso alcuni pensieri sulla fine del suo matrimonio con Ben Affleck, sottolineando quanto sia stata difficile la disgregazione della famiglia. L’attrice, nota per i ruoli in
La star di 30 anni in 1 secondo e Alias ha parlato brevemente della fine del suo matrimonio con l'attore e regista sposato nel 2005. In una recente intervista, Jennifer Garner ha rilasciato un raro commento sul divorzio da Ben Affleck, sul quale l'attrice si era aperta poche volte in passato. La star sposò l'attore e regista nel 2005, fino a quando, nel 2018, formalizzarono la loro separazione. Ripensando alla rottura con Affleck, Jennifer Garner ha ripercorso quei momenti in cui la sua famiglia si divisa e ha cercato di spiegare il suo stato d'animo di quei momenti difficili della sua vita insieme all'uomo con il quale rimase sposata tredici anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
