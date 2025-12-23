Jennifer Lopez e Ben Affleck paparazzati insieme a fare shopping | ritorno di fiamma dopo il divorzio?

Recentemente, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati immortalati insieme durante una sessione di shopping a Brentwood. La loro presenza insieme ha suscitato discussioni sul possibile ritorno di fiamma, dopo il divorzio di entrambi. La presenza del figlio di Affleck, Samuel, aggiunge un elemento di familiarità alla scena. Questo episodio ha riacceso l’interesse dei media sulla relazione tra i due attori, alimentando speculazioni sul futuro del loro rapporto.

La magia del Natale ha fatto riappacificare Jennifer Lopez e Ben Affleck. L’ex coppia è stata paparazzata al Brentwood Country Mart insieme a Samuel, il figlio dell’attore. Come riporta Page six, Affleck è arrivato al Farmshop con il ragazzo, mentre Lopez ha raggiunto i due in un secondo momento. Gli ex coniugi e il tredicenne hanno trascorso il pomeriggio tra le boutique di Los Angeles per dedicarsi allo shopping natalizio. J-Lo ha poi salutato Ben Affleck e suo figlio ed è tornata a casa da sola. La showgirl e l’attore di Hollywood sono stati paparazzati insieme a quasi un anno di distanza dalla data del loro divorzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck paparazzati insieme a fare shopping: ritorno di fiamma dopo il divorzio? Leggi anche: Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme dopo il divorzio Leggi anche: Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme sul red carpet per la prima volta dopo il divorzio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Jennifer Lopez ritrova l'ex marito Ben Affleck alla recita scolastica delle figlie; Jennifer Lopez e Ben Affleck si rivedono dopo il divorzio: la passeggiata e gli auguri natalizi; Quel tatuaggio non c'è più: Jennifer Lopez e il gesto che parla più di mille parole; JLo e Ben Affleck a Venezia: gioia dei fans. Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme dopo il divorzio: un incontro sotto i riflettori - Jennifer Lopez e Ben Affleck: ex coniugi tra vita familiare, eventi pubblici e collaborazioni professionali. notizie.it

Jennifer Lopez e Ben Affleck - Nonostante la fine del loro matrimonio nel 2025 e del conseguente divorzio, Jennifer Lopez e Ben Affleck continuano a mantenere un rapporto sereno per il bene dei loro figli. novella2000.it

L’incontro tra Jennifer Lopez e Ben Affleck - Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono stati visti insieme a Los Angeles per una passeggiata natalizia con il figlio Samuel. ciakgeneration.it

Ehi, Johnny bello, piantala! Questo non fa parte del programma..." Dan Martin (22 Dicembre 1951), Dan Futterman, Jennifer Lopez, Tessa Allen (Manhattan Beach, 7 agosto 1996), Jeff Kober (18 dicembre 1953) Via dall'incubo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.