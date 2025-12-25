Petrotto e Di Rosalia pubblicano la nuova versione jazz di Silent Night prima del concerto solidale

In un Natale che parla di pace, speranza e condivisione, esce oggi, 25 dicembre, il singolo Silent Night, interpretato da Salvatore Petrotto, violinista e cantante dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e alla chitarra il M. Antonio Di Rosalia.Il brano rappresenta la seconda uscita del percorso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

