Jannik Sinner ammette | Affrontare Alcaraz è il miglior modo per iniziare il 2026

Il countdown è iniziato per l’atteso match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma domani alle 08:00 ora italiana a Seul. Questa sfida rappresenta un momento importante per entrambi i tennisti, con Sinner che ha dichiarato di considerarla il modo migliore per cominciare il 2026. L’incontro promette di offrire uno sguardo sul livello di due dei giovani talenti più promettenti del circuito internazionale.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’attesissima esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, prevista domani alle ore 08:00 italiane a Seul (Corea del Sud). L’ultimo tassello mancava all’appello: le parole dei protagonisti in conferenza stampa, arrivate questa mattina. Un’occasione utile per fare il punto su quanto dichiarato dai due grandi rivali del tennis mondiale. La conferenza è stata lunga e con un filo conduttore chiarissimo: nessuna domanda al di fuori della rivalità che Sinner e Alcaraz stanno costruendo fin dal loro primo incrocio nel Challenger di Villena. L’azzurro è apparso rilassato e sorridente, felice di vivere questa nuova sfida, pur sapendo che il vero obiettivo è già all’orizzonte: gli Australian Open di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner ammette: “Affrontare Alcaraz è il miglior modo per iniziare il 2026” Leggi anche: Jannik Sinner torna a giocare tra un mese! Conto alla rovescia, il 2026 si apre contro Alcaraz Leggi anche: Quando potrà tornare Jannik Sinner n.1 al mondo? Il confronto dei punti da difendere con Alcaraz nei primi 4 mesi del 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Jannik Sinner e Laila Hasanovic avvistati in pista: breve fuga romantica sulla neve. «Complici e innamorati». Sinner e Alcaraz, che botta e risposta a Seul: alla frase di Carlos Jannik reagisce così... E c'è l'ipotesi doppio insieme - I due campioni del tennis mondiale in conferenza stampa insieme in Corea: quando gli scambi fuori dal campo sono belli (quasi) quanto quelli in campo ... corrieredellosport.it

