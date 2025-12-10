Jannik Sinner torna a giocare tra un mese! Conto alla rovescia il 2026 si apre contro Alcaraz

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo tra un mese, con il 2026 che prenderà il via affrontando ancora una volta Carlos Alcaraz. Dopo aver concluso la stagione il 16 novembre, con una vittoria alle ATP Finals, il talento italiano si appresta a riprendere il suo cammino nel circuito professionistico.

Jannik Sinner ha giocato la sua ultima partita stagionale lo scorso 16 novembre, quando sconfisse lo spagnolo Carlos Alcaraz nell'atto conclusivo delle ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino si impose con il punteggio di 7-6(4), 7-5 sul cemento della Inalpi Arena di Torino e trionfò nel torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti del Pianeta, difendendo così il titolo conquistato dodici mesi prima. Il 24enne fece festa nel capoluogo piemontese, dopo aver già portato a casa Wimbledon e gli Australian Open, giusto per citare i due Slam vinti in un'annata agonistica durante la quale ha dovuto anche scontare una squalifica di tre mesi.