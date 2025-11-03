Calcio a 5 i convocati dell’Italia per l’amichevole contro la Spagna | Samperi ne convoca 18

In vista dell’amichevole extralusso verso gli Europei 2026, che vedrà l’Italia del calcio a 5 impegnata il prossimo 11 novembre contro la Spagna, il ct della nazionale italiana di futsal Salvo Samperi ha diramato le proprie convocazioni coinvolgendo complessivamente 18 giocatori. La preparazione alla partita, in programma martedì 11 novembre alle ore 20.00 in quel di Campo Ligure (Genova), vedrà coinvolti 3 portieri e 15 giocatori di movimento: nessuna novità rispetto all’ultimo stage tenutosi poche settimane fa a Novarello. Di seguito l’elenco completo dei selezionati per il faccia a faccia contro la Roja. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’amichevole contro la Spagna: Samperi ne convoca 18

Contenuti che potrebbero interessarti

I convocati di mister Ezio Capuano per la sfida contro il Siracusa Calcio 1924 Portieri: Bolletta, Russo. Difensori: Vaglica, D'Avino, De Francesco, Laezza, Caldore, Del Fabro, La Vardera, Milan. Centrocampisti: Zammarini, De Rosa, Minei, Forciniti, Prezi Vai su Facebook

Chi sarà il prossimo #GoldenBoy del calcio? #Milano21: la mezza maratona a ritmo #Rockin1000 #EnduranceRace Ascolta il #Podcast http://urly.it/31cktk Guarda il #Videocast http://urly.it/31cktm - X Vai su X

Calcio a 5, le convocate dell’Italia per l’ultimo raduno pre Mondiale: 18 le giocatrici scelte dalla ct Salvatore - La prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5 è sempre più vicina e l'Italia, dal canto suo, si sta preparando a disputare il torneo ... Lo riporta oasport.it

Calcio a 5: Italia, un’amichevole di lusso contro la Spagna verso gli Europei 2026 - Per preparare gli Europei 2026 di calcio a 5, per i quali l'Italia è stata sorteggiata nel Girone D con Portogallo (campione in carica), Ungheria e ... oasport.it scrive