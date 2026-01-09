Iran’s rulers face legitimacy crisis amid spreading unrest

In Iran, le recenti proteste e la crescente pressione internazionale mettono in crisi la legittimità delle autorità religiose. La situazione, in rapido cambiamento, evidenzia le difficoltà del governo nel mantenere stabilità e consenso. Questo contesto complesso richiede un’analisi approfondita delle dinamiche politiche e sociali in atto nel paese.

