Iran’s rulers face legitimacy crisis amid spreading unrest
In Iran, le recenti proteste e la crescente pressione internazionale mettono in crisi la legittimità delle autorità religiose. La situazione, in rapido cambiamento, evidenzia le difficoltà del governo nel mantenere stabilità e consenso. Questo contesto complesso richiede un’analisi approfondita delle dinamiche politiche e sociali in atto nel paese.
DUBAI, Jan 9 (Reuters) - With Iran’s anti-government unrest evolving rapidly and foreign pressure mounting, the clerical establishment appears unable, for now, to tackle . Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Face to Face di Daniele Ippolito conquista un premio al festival di Mumbai
Leggi anche: Rulers Of Fortune, la spiegazione del finale: chi ha ucciso Bufalo?
Sky tg24. . Trump avverte: "Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela". Poi minaccia anche Colombia, Cuba, Messico e Iran. E insiste: "Ci serve la Groenlandia per la nostra sicurezza". Rodríguez giurerà oggi come presidente ad interim. All'America chiede - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.