Rulers Of Fortune la spiegazione del finale | chi ha ucciso Bufalo?

Netflix Brasile ci propone una nuova serie originale su persone che ambiscono a un trono che porta solo caos. Rulers Of Fortune è una serie su un uomo di nome Jefferson (perché?!) che si fa chiamare Profeta e sul suo desiderio di diventare famoso nel club dei milionari di Rio. Come potete immaginare, si tratta di una sorta di “Clash of Clans”, in cui solo i più brutali sopravvivono. C’è morte, sangue e un sacco di drammi, ma anche molta rivalità tra fratelli, che onestamente detesto. Oh, e senza dimenticare le numerose scene di baci appassionati che sembrano essere pensate per la Generazione Z, perché non arrivano mai a nulla di esplicito. 🔗 Leggi su Cinefilos.it