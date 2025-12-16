© Sbircialanotizia.it - Face to Face di Daniele Ippolito conquista un premio al festival di Mumbai

Un videoclip nato da una canzone intensa e arrivato fino a Mumbai per tornare con un riconoscimento pesante. Face to Face, firmato da Daniele Ippolito, ha conquistato un premio al Bollywood Film Festival, nella sezione dedicata ai video musicali, portando la sua visione oltre confini, lingue e abitudini d’ascolto. La vittoria al festival indiano Il . Sbircialanotizia.it

Face To Face Behind The Scene - Pt1

