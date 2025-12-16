Face to Face di Daniele Ippolito conquista un premio al festival di Mumbai
Un videoclip nato da una canzone intensa e arrivato fino a Mumbai per tornare con un riconoscimento pesante. Face to Face, firmato da Daniele Ippolito, ha conquistato un premio al Bollywood Film Festival, nella sezione dedicata ai video musicali, portando la sua visione oltre confini, lingue e abitudini d’ascolto. La vittoria al festival indiano Il . Sbircialanotizia.it
Face To Face Behind The Scene - Pt1
Daniele Ippolito, il cantautore pugliese vince il prestigioso Bollywood Film Festival - Il video di "Face to Face", brano tratto da "Balada Dark", recente album di Daniele Ippolito, artista tarantino, da sempre attivo nella scena della musica elettronica, è stato premiato ad un al presti ... giornaledipuglia.com
