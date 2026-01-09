Iran | Trump ' situazione sempre peggiore Khamenei cerca posto dove andare'

L'ex presidente americano Donald Trump ha affermato che la situazione in Iran sta peggiorando e che il leader supremo Ali Khamenei potrebbe cercare un luogo di rifugio. La dichiarazione si basa su un'intervista rilasciata a Fox News, evidenziando tensioni crescenti e incertezze politiche nel Paese.

Washington, 9 gen. (Adnkronos) - Ali Khamenei potrebbe voler lasciare l'Iran. Lo ha detto in un'intervista a Fox News Donald Trump. La guida suprema dell'Iran, secondo il presidente degli Stati Uniti, "sta cercando un posto dove andare. La situazione sta peggiorando molto".

