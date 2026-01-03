Iran Khamenei sulle proteste | Rivoltosi vanno messi al loro posto

Il leader supremo dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ha commentato le proteste in corso nel Paese, affermando che i rivoltosi devono essere riportati alla ragione. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di una settimana di manifestazioni e tensioni sociali. Questa posizione evidenzia la volontà delle autorità di mantenere il controllo e di rispondere alle proteste con fermezza.

La Guida suprema dell' Iran, ayatollah Ali Khamenei, è intervenuto sulle proteste che da una settimana scuotono il Paese, affermando che " i rivoltosi devono essere messi al loro posto ". Le dichiarazioni di Khamenei sono lette come un possibile via libera a un approccio più duro da parte delle autorità contro le manifestazioni, esplose in un contesto di grave crisi economica. La valuta iraniana, il rial, viene attualmente scambiata a circa 1,4 milioni per un dollaro. "Con i manifestanti si può dialogare, i funzionari devono parlare con loro – ha detto Khamenei davanti a un pubblico a Teheran – ma non c'è alcun beneficio nel parlare con i rivoltosi.

