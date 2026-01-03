Iran Khamenei contro i ribelli | Vanno messi a posto

L'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha dichiarato che potenze straniere, tra cui Israele e gli Stati Uniti, stanno alimentando le proteste nel paese. Nel suo discorso pubblico a Teheran, ha sottolineato la necessità di ristabilire l'ordine e di affrontare i movimenti di dissenso. La sua posizione riflette le tensioni interne e le accuse di ingerenza esterna nel contesto delle recenti manifestazioni.

La Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha ribadito in un discorso pubblico a Teheran che potenze straniere come Israele e gli Stati Uniti starebbero alimentando le proteste in corso nel Paese. Ha anche accusato "il nemico" del crollo del rial iraniano. "Un gruppo di persone incitate o assoldate dal nemico sta sostenendo i commercianti e intonando slogan contro l'Islam, l'Iran e la Repubblica Islamica", ha sottolineato e "questo è ciò che conta di più". Khamenei ha quindi affermato che "i rivoltosi devono essere messi al loro posto". Le dichiarazioni dell'ayatollah sono lette come un possibile via libera a un approccio più duro da parte delle autorità contro le manifestazioni, esplose in un contesto di grave crisi economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, Khamenei contro i ribelli: "Vanno messi a posto." Leggi anche: Iran, Khamenei sulle proteste: "Rivoltosi vanno messi al loro posto" Leggi anche: Iran: Khamenei, 'cooperazione con Usa impossibile finché sostiene Israele' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Morale a Teheran | La crisi economica iraniana alimenta la rivolta, ma non scardina il regime. Iran, Khamenei contro i ribelli: "Vanno messi a posto" - La Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha ribadito in un discorso pubblico a Teheran che potenze straniere come Israele e gli ... iltempo.it

Iran, almeno 10 i morti nelle proteste. Khamenei invoca la linea dura - Secondo la Guida suprema la protesta dei commercianti dei bazar è legittima, diversa da rivolta. ilsole24ore.com

Iran, Khamenei sulle proteste: "Rivoltosi vanno messi al loro posto" - (LaPresse/AP) – La Guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, è intervenuto sulle proteste che da una settimana scuotono il Paese, ... msn.com

Iran, l'ayatollah Khamenei sulle proteste: "I rivoltosi dovrebbero essere rimessi al loro posto" x.com

Iran e Venezuela, la strategia di Trump e l'attacco Usa nell'anniversario che uccise Soleimani. I due paesi spina nel fianco dell'attuale amministrazione Usa sono tra i maggiori detentori di greggio al mondo. Khamenei: "Usa in disgrazia". "L'Iran presti molta atte - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.