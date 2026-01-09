Iran secondo le Ong sono oltre 50 i morti nelle manifestazioni

Secondo le organizzazioni per i diritti umani, nelle recenti proteste in Iran sono stati registrati oltre 50 decessi tra i manifestanti. Le manifestazioni, scaturite dall’aumento dei prezzi, sono durate quasi due settimane e hanno coinvolto diverse città del paese. La situazione evidenzia le tensioni sociali e le difficoltà di un contesto in cui il dissenso si esprime con forza, attirando l’attenzione internazionale sulle condizioni di sicurezza e i diritti civili in Iran.

Un'organizzazione per i diritti umani ha reso noto che più di 50 dimostranti sono morti nelle quasi due settimane di agitazioni in Iran, innescate dall'indignazione per il rincaro dei prezzi. «Almeno 51 manifestanti, tra cui nove minori di 18 anni, sono stati uccisi e centinaia di altri sono rimasti feriti nei primi 13 giorni del nuovo ciclo di proteste nazionali in Iran», ha affermato l'Ong norvegese Iran Human Rights, aggiornando il precedente conteggio di 45 vittime reso pubblico l'8 gennaio. L'appello Onu: «Indagare sulle morti durante le manifestazioni». L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, ha sollecitato un'inchiesta «rapida» e «indipendente» sulle uccisioni verificatesi durante le manifestazioni che hanno attraversato l'Iran per giorni.

