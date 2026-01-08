Scontri con morti e feriti durante le manifestazioni di protesta in Iran

Il 7 gennaio, in diverse città dell'Iran, si sono svolte nuove manifestazioni di protesta antigovernative. Nonostante gli appelli alla calma da parte delle autorità, alcune delle manifestazioni sono state segnate da episodi di violenza, con scontri che hanno provocato morti e feriti. La situazione rimane tesa, evidenziando le difficoltà nel contenere le tensioni sociali nel paese.

Il 7 gennaio in varie città iraniane si sono svolte nuove manifestazioni antigovernative, alcune delle quali caratterizzate da violenze, nonostante gli inviti alla distensione lanciati dal presidente Masoud Pezeshkian.

Iran, continuano le proteste: due civili e un miliziano del regime morti durante scontri tra manifestanti e forze dell’ordine - A Lordegan lancio di pietre contro edifici pubblici. ilfattoquotidiano.it

Iran, cresce l'onda delle proteste. Almeno sei morti negli scontri con la polizia - Gli sconti con la polizia avvenuti durante le manifestazioni di malcontento popolare, partite domenica scorsa dalla capitale Teheran e poi estesesi ad altre ... avvenire.it

Le proteste economiche diventano mortali in Iran: due persone muoiono durante gli scontri in dive...

