Iran manifestazioni di protesta a Teheran e in molte città | interrotto l’accesso a internet

In Iran, le proteste antigovernative si sono estese a Teheran e altre città, con manifestanti che chiedono cambiamenti in risposta alla crisi economica e alle repressioni delle forze di sicurezza. Durante le manifestazioni, è stato interrotto l’accesso a Internet, limitando le comunicazioni e l’informazione sulla situazione. Questi eventi riflettono il malcontento crescente tra la popolazione nei confronti del regime.

Le proteste antigovernative in Iran hanno attraversato Teheran con gli iraniani, infuriati per la crisi economica e per le repressioni delle forze di sicurezza, in marcia per le strade della capitale gridando slogan contro il regime al potere. Le autorità iraniane hanno interrotto l’accesso a internet e le linee telefoniche subito dopo l’inizio delle proteste. Alcuni dei manifestanti sembrano aver risposto all’appello del principe ereditario in esilio Reza Pahlavi a scendere in piazza. Tra gli slogan, ‘questa è l’ultima battaglia, Pahlavi tornerà’, secondo un video visionato dalla Cnn. Altri filmati mostrano proteste di massa in diverse città dell’Iran, con dimostranti che bloccano le strade e appiccano incendi nelle vie della capitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

