Iran manifestazioni di protesta a Teheran e in molte città | interrotto l’accesso a internet

In Iran, le proteste antigovernative si sono estese a Teheran e altre città, con manifestanti che chiedono cambiamenti in risposta alla crisi economica e alle repressioni delle forze di sicurezza. Durante le manifestazioni, è stato interrotto l’accesso a Internet, limitando le comunicazioni e l’informazione sulla situazione. Questi eventi riflettono il malcontento crescente tra la popolazione nei confronti del regime.

Le proteste antigovernative in Iran hanno attraversato Teheran con gli iraniani, infuriati per la crisi economica e per le repressioni delle forze di sicurezza, in marcia per le strade della capitale gridando slogan contro il regime al potere. Le autorità iraniane hanno interrotto l’accesso a internet e le linee telefoniche subito dopo l’inizio delle proteste. Alcuni dei manifestanti sembrano aver risposto all’appello del principe ereditario in esilio Reza Pahlavi a scendere in piazza. Tra gli slogan, ‘questa è l’ultima battaglia, Pahlavi tornerà’, secondo un video visionato dalla Cnn. Altri filmati mostrano proteste di massa in diverse città dell’Iran, con dimostranti che bloccano le strade e appiccano incendi nelle vie della capitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, manifestazioni di protesta a Teheran e in molte città: interrotto l’accesso a internet Leggi anche: Proteste, blackout di internet e spari a Teheran: alta tensione in Iran. E la Farnesina avverte: "Evitate i viaggi” Leggi anche: Scontri con morti e feriti durante le manifestazioni di protesta in Iran Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran, terzo giorno di proteste: studenti scendono in piazza a Teheran; Proteste dei commercianti a Teheran, forte crisi economica e record d'inflazione; Proteste in Iran: commercianti e studenti contro il governo; Iran, salgono a 35 le vittime delle proteste, estese a 250 località. Iran, blackout di Internet in tutto il Paese. E la protesta esplode anche a Teheran. «Migliaia in piazza» - L'ente di controllo online Netblocks segnala un blackout di Internet a Teheran e in molte città dell'Iran. msn.com

Proteste in Iran, folla in strada a Teheran contro la Repubblica islamica: il video - Dalla crisi economica al crollo del rial, le manifestazioni si estendono in tutto il Paese. lastampa.it

Iran, rivolta nelle strade in oltre 100 città. Maxi blackout a Teheran - È questo uno degli slogan che risuonano nelle piazze iraniane, dove migliaia di persone sono tornate ... thesocialpost.it

In Iran le proteste non sono solo un’ondata di rabbia. Sono il risultato di anni di repressione, crisi economica e controllo totale sulla vita delle persone, aggravati da una nuova stretta del regime dopo il conflitto con Israele. Scioperi e manifestazioni attraversan - facebook.com facebook

“Il mondo assiste ancora una volta alle manifestazioni del coraggioso popolo dell’Iran. L’Europa è al suo fianco.” @EP_President x.com

