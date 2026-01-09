In Iran proseguono le proteste, con manifestazioni che riprendono nelle strade e un persistente blocco di internet, che limita l’accesso alle informazioni. Le autorità cercano di contenere la situazione, mentre le tensioni continuano a crescere. Nel frattempo, il leader supremo Khamenei ha commentato la situazione, invitando a concentrarsi sui problemi interni degli Stati Uniti.

Continuano le proteste in Iran: i manifestanti sono tornati a gridare e marciare per le strade, mentre resta in vigore un blocco di Internet che sembra aver messo offline anche le agenzie di stampa statali e semiufficiali. Finora, durante le manifestazioni sono morte almeno 42 persone, mentre più di 2.270 sono state arrestate. L’Ayatollah Ali Khamenei si è rivolto alla nazione in un discorso trasmesso dalla tv di stato. Le proteste. Brevi video online condivisi dagli attivisti mostrano i manifestanti che cantano contro il governo iraniano attorno a falò nelle strade della capitale Teheran e di altre zone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, continuano le proteste: scontri e blocco di internet. Khamenei: "Trump pensi ai suoi problemi"

