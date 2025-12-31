Iran studenti in piazza contro il governo cosa sta succedendo a Teheran e Isfahan

Da tre giorni, l’Iran è teatro di manifestazioni di studenti nelle piazze di Teheran e Isfahan, scaturite dalla crescente crisi economica che interessa il paese. Le proteste riflettono le difficoltà della popolazione e il desiderio di esprimere il proprio disagio nei confronti delle condizioni attuali. Continueranno a svilupparsi questi eventi, mentre il governo cerca di gestire una situazione di crescente tensione sociale.

Da tre giorni l'Iran è attraversato da un'ondata di proteste contro la crisi economica che sta soffocando il Paese. Tutto è iniziato domenica nei mercati tradizionali e nelle piazze del centro di Teheran, ma martedì la mobilitazione ha fatto un salto di qualità: migliaia di studenti universitari hanno lasciato le aule per scendere in strada. Le manifestazioni studentesche hanno coinvolto alcuni dei campus più prestigiosi della nazione. Nella capitale, i ragazzi hanno manifestato davanti all'Università Beheshti, alla Khajeh Nasir, alla Sharif, all'Amir Kabir e in altri atenei dedicati alla scienza e alla tecnologia.

Iran, scioperi a Teheran per il crollo della valuta: bazar chiusi e slogan contro il regime - La crisi della valuta spinge commercianti e studenti in piazza nella capitale: serrande abbassate al Gran Bazar, proteste notturne e cambio ai vertici della banca centrale nel tentativo di arginare l’ ... panorama.it

Iran, terzo giorno di proteste: studenti scendono in piazza a Teheran - Le manifestazioni in corso per denunciare la precarietà e il deterioramento della situazione economica nel Paese. tg24.sky.it

Considerando il livello feroce della repressione, le manifestazioni di protesta di studenti e commercianti in #Iran sono semplicemente clamorose. Un altro tassello dell’epocale fallimento della galassia Iran-Hamas-Hezbollah. Se ne sono accorti nella gioiosa c x.com

Iran, proteste degli studenti nelle università di Teheran e a Isfahan. Terzo giorno di mobilitazioni per la crisi economica #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2025/12/30/iran-proteste-degli-studenti-nelle-universita-di-teheran-e-a-isfahan_ - facebook.com facebook

