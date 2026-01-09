Iran migliaia di persone protestano a Teheran e in tutto il Paese

In Iran, migliaia di cittadini hanno preso parte a proteste diffuse in tutto il paese, inclusa Teheran. Le dimostrazioni sono motivate dalla crisi economica e dalle repressioni delle forze di sicurezza, con manifestanti che esprimono il loro dissenso attraverso marce e slogan contro il regime. Questi eventi evidenziano le tensioni sociali e politiche attuali in Iran.

Le proteste antigovernative in Iran hanno attraversato Teheran con gli iraniani, infuriati per la crisi economica e per le repressioni delle forze di sicurezza, in marcia per le strade della capitale gridando slogan contro il regime al potere. Le autorità iraniane hanno interrotto l’accesso a internet e le linee telefoniche subito dopo l’inizio delle proteste. Alcuni dei manifestanti sembrano aver risposto all’appello del principe ereditario in esilio Reza Pahlavi a scendere in piazza. Tra gli slogan, ‘Questa è l’ultima battaglia, Pahlavi tornerà’. Altri filmati mostrano proteste di massa in diverse città dell’Iran, con dimostranti che bloccano le strade e appiccano incendi nelle vie della capitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, migliaia di persone protestano a Teheran e in tutto il Paese Leggi anche: L’Iran ribolle, manifestazioni contro il regime in tutto il Paese. Khamenei e i suoi pronti alla fuga in caso di crisi – I video Leggi anche: Tutto pronto per il Capodanno in piazza, attese migliaia di persone: ecco come cambia il traffico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. In Iran dilaga la protesta nonostante il blackout di Internet. La tv di Stato: “Ci sono vittime; Iran: grande manifestazione a Teheran, Trump avverte il regime; Proteste in Iran, Teheran accusa: Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele; Iran, dilaga la protesta: blackout di Internet in tutto il Paese. E Trump torna a minacciare: «Non toccate i manifestanti». Iran, migliaia di persone protestano a Teheran e in tutto il Paese - (LaPresse) Le proteste antigovernative in Iran hanno attraversato Teheran con gli iraniani, infuriati per la crisi economica e per le ... stream24.ilsole24ore.com

In Iran dilaga la protesta nonostante il blackout di Internet. La tv di Stato: "Ci sono vittime" - Le proteste contro il governo iraniano si sono estese in tutto il Paese nonostante il blocco quasi totale di Internet e delle comunicazioni internazionali. msn.com

Proteste in Iran, Teheran accusa: "Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele" - Secondo quanto riportato dall'Organizzazione Hengaw per i diritti umani, che cita i media statali iraniani, due ufficiali del ... adnkronos.com

In Migliaia in IRAN per protestare contro la crisi economica e il regime di Khamenei

È il tredicesimo giorno consecutivo di proteste in Iran. Anche ieri sera migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in numerose città del Paese, da Isfahan e Shiraz a Mashhad, fino a Teheran, contro il regime degli Ayatollah. A scatenare gli scioperi e le cont - facebook.com facebook

Migliaia in protesta in Iran, Teheran accusa Usa e Israele x.com

