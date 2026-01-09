Iran da 24 ore blackout Internet Le proteste continuano | 51 manifestanti uccisi

Da 24 ore, in Iran, i servizi Internet sono stati sospesi dalle autorità, nel contesto delle proteste in corso. La misura ha causato un’interruzione delle comunicazioni online, mentre le manifestazioni continuano nel paese. La situazione rimane tesa, con un bilancio di 51 manifestanti uccisi, evidenziando la gravità delle recenti tensioni sociali.

(Adnkronos) – Da 24 ore in Iran è in corso un blackout dei servizi internet, imposto dalle autorità durante le proteste. A dichiararlo è l'osservatorio per la libertà della rete Netblocks. "Sono ormai passate 24 ore da quando l'Iran ha implementato un blocco di internet a livello nazionale, con la connettività che è precipitata all'1%.

