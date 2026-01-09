L’Iran spegne Internet per soffocare le proteste Khamenei | Non cediamo ai sabotatori Trump? Sarà abbattuto come il Faraone – Il video

In Iran, le autorità hanno bloccato temporaneamente l’accesso a Internet nel tentativo di contenere le proteste in corso. La Guida suprema, ayatollah Khamenei, ha chiamato alla coesione nazionale, respingendo le azioni dei manifestanti. Nel frattempo, le tensioni si intensificano, mentre si susseguono dichiarazioni politiche sul futuro del Paese.

La Guida suprema dell’Iran – ayatollah Ali Khamenei – ha invitato gli iraniani a «preservare l’unità» del Paese mentre cresce a dismisura l’ ondata di proteste nella Repubblica islamica. Khamenei ha parlato a reti unificate, condannando con fermezza le azioni dei manifestanti che chiedono la caduta del regime. «Tutti dovrebbero sapere che la Repubblica Islamica è salita al potere con il sangue di centinaia di migliaia di persone onorevoli e non cederà di fronte ai sabotatori », ha detto Khamenei, giocando poi la carta dell’ostilità agli Stati Uniti, accusati di interferire nelle questioni interne. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Dilagano le proteste in Iran: migliaia in piazza, bloccato internet. Khamenei: "Trump pensi ai problemi del suo paese"

Leggi anche: Proteste in Iran, il regime "spegne" Internet e nei cieli spuntano presunti satelliti Starlink: l'ipotesi del blitz Usa e la cena Tump-Musk

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

In Iran il regime degli Ayatollah oscura Internet tentando di bloccare le proteste, ma la repressione non spegne il coraggio dei manifestanti che si riversano per le strade. Siamo dalla loro parte, quella del popolo iraniano che chiede libertà. - facebook.com facebook

"Il regime degli ayatollah spegne internet in Iran, dando così la notizia della paura e del dilagare delle proteste. Una dittatura teocratica finita che non riesce a morire, dopo avere distrutto un Paese e averlo reso complice del terrorismo." @DavideGiac #n x.com