Io come gli eroi dei film Ma fino al corridoio buio per tornare a casa
Come gli eroi dei film, anche tu puoi tornare a casa attraversando il corridoio buio del cinema. I cinema del centro storico, come
"Duse", "Nuovo Fiore", "Moderno", "Iris", i cinema del centro storico più vicini a casa. Poche centinaia di metri per mantenere vivi grandi sentimenti, passioni, amori, avventure che i più famosi attori hanno vissuto da protagonisti nel film appena visto. Da solo per le strade deserte, nelle serate domenicali antiche di decenni, mi trasformo, parlo con la loro voce, le mani in tasca come loro, visto che i miei capelli irti come spini non mi consentono di pettinarmi come loro, allora mi "spettino" come loro, incredibile la mia bravura nel tenere l’impermeabile gettato con noncuranza sulla spalla come Humphrey Bogart o il modo freddo e pacato di Glenn Ford prima di menare (nella foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Gli dei e gli eroi dei greci, il libro di Giulio Guidorizzi
Leggi anche: Disabile in carrozzina deve tornare a casa al 4° piano, ma l’ascensore è rotto
Io come gli eroi dei film. Ma fino al corridoio buio per tornare a casa.
A Miracle in the Hospital: De Survives Thanks to a Relative’s Blood, Huyen Cries #lifesingle
Sala piena per la proiezione gratuita del film animato Gino & Friends – Eroi per la città, accolta con entusiasmo dai più piccoli. Oltre 200 le calze distribuite dall'associazione - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.