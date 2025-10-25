Disabile in carrozzina deve tornare a casa al 4° piano ma l’ascensore è rotto

Ilnotiziario.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno dovuto intervenire i Vigili del fuoco di Garbagnate per riportare in casa nella sua abitazione di Bollate una donna disabile che abita al quarto piano di una scala delle case popolari Aler di via Verdi. Emergenza a Bollate, i Vigili del fuoco aiutano disabile a rientrare a casa al quarto piano La donna oggi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

disabile in carrozzina deve tornare a casa al 4176 piano ma l8217ascensore 232 rotto

© Ilnotiziario.net - Disabile in carrozzina deve tornare a casa al 4° piano, ma l’ascensore è rotto

News recenti che potrebbero piacerti

disabile carrozzina deve tornareDisabile in carrozzina deve tornare a casa al 4° piano, ma l’ascensore è rotto - Hanno dovuto intervenire i Vigili del fuoco di Garbagnate per riportare in casa nella sua abitazione di Bollate una donna disabile che abita al quarto ... Come scrive ilnotiziario.net

disabile carrozzina deve tornareDisabile travolto in strada da un’auto pirata. La polizia lo multa di 42 euro: “Doveva camminare sul marciapiede” - La polizia lo multa di 42 euro: "Doveva camminare sul marciapiede". blitzquotidiano.it scrive

disabile carrozzina deve tornareDisabile in sedia a rotelle viene travolto da un'auto, ma la polizia multa lui: "Non era sul marciapiede" - Il caso di Andrea Canessa, un 40enne tetraplegico di Grosseto, che lo scorso luglio è stato investito da un pirata della strada. Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Disabile Carrozzina Deve Tornare