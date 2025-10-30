Gli dei e gli eroi dei greci il libro di Giulio Guidorizzi

Un viaggio nei miti greci con Giulio Guidorizzi: 30 racconti simbolici che svelano l’anima dell’umanità. In libreria da novembre 2025. “Queste storie non avvennero mai, ma sono sempre.” Le parole di Sallustio, forse la più bella definizione del mito, ci ricordano che da quasi tre millenni le storie degli dei e degli eroi greci fanno parte della nostra civiltà, un vivaio inesauribile di simboli e racconti. Il mito riguarda davvero ogni essere umano perché il suo mondo simbolico è uno specchio dell’esperienza psichica e ne svela i meccanismi: la gelosia di Medea, la pietà di Antigone, la passione distruttiva di Fedra, la generosità di Ettore, non c’è emozione umana di cui il mito greco non parli attraverso i suoi personaggi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gli dei e gli eroi dei greci, il libro di Giulio Guidorizzi

