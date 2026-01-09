Investita mentre va a trovare il figlio ricoverato fuori regione Anna uccisa a pochi metri dall'ospedale
Una donna di 69 anni ha perso la vita a Chieti, dopo essere stata investita pochi metri dall’ospedale mentre si recava a trovare il figlio ricoverato. Anna Colonna, originaria della Molise, è deceduta 24 ore dopo il ricovero in Rianimazione. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulla tutela delle persone durante i momenti di vulnerabilità.
La tragedia a Chieti dove la 69enne molisana Anna Colonna è stata investita a pochi metri dall’ospedale ed è deceduta 24 ore dopo il ricovero in Rianimazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Madre investita mentre va a trovare il figlio in ospedale, muore 24 ore dopo - Era partita da Rotello e aveva raggiunto Chieti, dove aveva preso una stanza in un B&B, per stare vicina ... msn.com
Chieti: muore investita mentre attraversa per andare in ospedale dal figlio. La donna, 69enne, era arrivata dal Molise - Madre di 69 anni investita e uccisa da una Renault Kadjar, alla cui guida un 46enne teatino. rete8.it
