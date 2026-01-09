Investita mentre va a trovare il figlio ricoverato fuori regione Anna uccisa a pochi metri dall'ospedale

Una donna di 69 anni ha perso la vita a Chieti, dopo essere stata investita pochi metri dall’ospedale mentre si recava a trovare il figlio ricoverato. Anna Colonna, originaria della Molise, è deceduta 24 ore dopo il ricovero in Rianimazione. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulla tutela delle persone durante i momenti di vulnerabilità.

La tragedia a Chieti dove la 69enne molisana Anna Colonna è stata investita a pochi metri dall’ospedale ed è deceduta 24 ore dopo il ricovero in Rianimazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Investita mentre va a trovare il figlio in ospedale: 69enne foggiana muore dopo 24 ore di agonia

Leggi anche: “Lì, a pochi metri…”. Anna si schianta con l’auto e muore, tragedia nella tragedia: la scoperta sul figlio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Angelika Hutter investita da un'auto dopo la fuga dalla comunità, è in fin di vita: è la donna che travolse e sterminò una famiglia a Santo Stefano di Cadore; Angelika Hutter in fin di vita, nel 2023 investì e uccise una famiglia in Cadore; Travolta all'incrocio mentre porta fuori il cane. L'investitore poi scappa. L'appello del figlio: Aiutateci a trovare il pirata della strada; Angelika Hutter evade dalla comunità e viene investita da un'auto, è gravissima: aveva travolto e ucciso una famiglia di tre persone.

Madre investita mentre va a trovare il figlio in ospedale, muore 24 ore dopo - Era partita da Rotello e aveva raggiunto Chieti, dove aveva preso una stanza in un B&B, per stare vicina ... msn.com