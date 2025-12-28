Investita mentre va a giocare a tombola | muore a 77 anni

LORENZANA CRESPINA – Colpita da una tragedia che ha strappato alla comunità una delle sue figure più care. Erano le 20,53 di sabato (27 dicembre) quando Alessandra Fantozzi, 77 anni, per tutti semplicemente Sandra, è stata travolta e uccisa da un’auto in via Vittorio Veneto a Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana. La dinamica, al vaglio dei carabinieri, ha contorni che rendono l’accaduto ancora più straziante: Sandra stava attraversando la strada, sembra proprio sulle strisce pedonali, a pochi passi da casa. Non stava andando lontano; la aspettava una serata di festa, una di quelle tradizioni che scaldano il cuore dopo il Natale, per giocare a tombola insieme alle amiche di sempre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

