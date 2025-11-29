Investita da un' auto mentre cammina in strada | 69enne in ospedale
Paura, ieri pomeriggio, a Novi Velia, dove una donna di 69 anni è stata investita da un’auto mentre camminava in strada.La corsa in ospedaleSul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo averla stabilizzata, l’hanno condotta all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a seguito dei traumi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
