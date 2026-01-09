Intossicazione da solventi in via Ghega | in sette all' ospedale

Sette persone sono state trasportate in ospedale dopo aver inalato solventi in uno stabile di via Ghega. L'intervento si è reso necessario per accertamenti e valutazioni mediche. La dinamica dell’incidente e eventuali cause sono al vaglio delle autorità competenti.

Sette persone, che si trovavano in uno stabile in via Ghega, sono state portate all'ospedale per accertamenti dopo aver inalato alcuni solventi. Stando a quanto si apprende si trattava di sostanze legali e utilizzate spesso, in questo caso per la ristrutturazione di un parquet, ma per un fenomeno legato alla bassa pressione i miasmi non si sarebbero dispersi.

