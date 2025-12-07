intossicazione da monossido squadra di pallavolo finisce in ospedale

AGI - L'impianto di riscaldamento del palazzetto dello sport mal funzionante e un'intera squadra di pallavolo femminile che finisce in ospedale per un' intossicazione da monossido di carbonio: è quanto accaduto a Zafferana Etnea, nel Catanese, sul finire della gara tra Zafferana Volley e Volley Milazzo. Ad accusare il primo malore è stata un'atleta della squadra ospite con capogiri e difficoltà respiratorie. Poco dopo anche le compagne di squadra e l'immediata attivazione dei soccorsi. È scattata una maxi emergenza e sul posto sono arrivate diverse ambulanze del servizio 118. Le giocatrici sono state trasportate all' ospedale Cannizzaro di Catania e per alcune in via precauzionale è stata attivata la camera iperbarica. 🔗 Leggi su Agi.it

