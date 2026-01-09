Aggiornamenti sulle condizioni di David Neres in vista della partita Inter-Napoli. La valutazione delle sue condizioni fisiche fornisce elementi importanti per comprendere se potrà scendere in campo. Ecco tutte le informazioni disponibili sulle sue attuali condizioni e le possibili implicazioni per la formazione.

Inter News 24 Inter Napoli, ore importanti per David Neres: l’esterno azzurro sarà del match? Ecco tutti i dettagli. Dopo il mezzo passo falso interno contro l’Hellas Verona, il Napoli è chiamato alla prova del nove a San Siro. La sfida contro l’Inter non è una partita come le altre, ma un vero e proprio scontro diretto che mette in palio punti pesantissimi per il primato in classifica. Antonio Conte, grande ex dell’incontro, sta preparando la trasferta milanese con la solita maniacale attenzione, sapendo che uscire indenni dalla scala del calcio darebbe un segnale di forza incredibile a tutto il campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter-Napoli, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Neres: ecco tutti i dettagli

