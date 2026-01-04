Infortunio Neres il giocatore del Napoli lascia l’Olimpico con le stampelle | la caviglia preoccupa I dettagli sulle sue condizioni

Neres del Napoli ha subito un infortunio alla caviglia durante la partita all’Olimpico, lasciando il campo con le stampelle. Le sue condizioni preoccupano tifosi e staff, che attendono aggiornamenti ufficiali sulle possibili conseguenze e sui tempi di recupero. La situazione sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni per valutare l’impatto sul team e sulle prossime partite.

Infortunio Neres, preoccupazione in casa Napoli dopo il problema alla caviglia. Il giocatore ha lasciato l'Olimpico con le stampelle. Le ultime La splendida vittoria del Napoli contro la Lazio ha regalato entusiasmo e fiducia all'ambiente azzurro, ma il clima di festa è stato in parte offuscato dalla notizia dell'infortunio di Neres. Al minuto settanta della partita, Neres si è infortunato, costretto al cambio per un problema alla caviglia.

Infortunio Neres, il giocatore del Napoli lascia l’Olimpico con le stampelle: la caviglia preoccupa. I dettagli sulle sue condizioni - Infortunio Neres, preoccupazione in casa Napoli dopo il problema alla caviglia. calcionews24.com

David Neres fuori per infortunio, il Napoli: “Problema alla caviglia da valutare” - Il calciatore brasiliano ha subito un problema alla caviglia, che dovrà essere valutato nelle prossime ore. fanpage.it

Comunicia l’anno e nuova tegola per il Napoli: Neres #infortunio #napoli #neres - facebook.com facebook

La vittoria contro la Lazio regala entusiasmo e punti pesanti al Napoli, ma lascia anche una nota di apprensione legata alle condizioni di David Neres. Antonio Conte affronta il tema subito dopo la gara, chiarendo i primi aspetti dell’infortunio. “Infortunio Neres x.com

