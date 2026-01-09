Inter Frattesi via già a gennaio? Il piano di Marotta

L’Inter si prepara alla finestra di mercato invernale, con attenzione alle possibili cessioni e acquisizioni. Secondo alcune indiscrezioni, Frattesi potrebbe lasciare il club già a gennaio, in base alle strategie di Marotta. Al momento, però, non ci sono ancora sviluppi ufficiali o annunci riguardo alle operazioni in corso, e la squadra di Cristian Chivu continua ad allenarsi in vista delle prossime sfide.

La sessione di calciomercato non ha ancora portato novità all'interno della formazione dell'Inter di Cristian Chivu. Il presidente Marotta, inftti, sta lavorando su diversi fronti, soprattutto per quanto riguarda le uscite: uno dei nomi maggiormente attenzionati è quello di Davide Frattesi che potrebbe lasciare Milano già nella finestra invernale. Frattesi, come riportato da Sky Sport, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, in primis la Juventus, forte della presenza di Luciano Spalletti, suo grande estimatore. Tuttavia, l'Inter non vorrebbe cedere il centrocampista italiano ad una diretta concorrente.

Inter, via al raduno di Appiano. Entusiasmo per Pio Esposito, assenti Taremi e Frattesi - È ufficialmente iniziato il ritiro della nuova Inter targata Cristian Chivu, il tecnico rumeno è stato il primo a presentarsi fuori dai cancelli di Appiano pochi minuti prima delle sette. calciomercato.com

Mercato INTER ?Svolta Clamorosa! Palestra! Frattesi Fenerbache 35M! ?

Allenamento Inter. Darmian e Diouf completamente in gruppo. Frattesi a parte a buon ritmo. Domani, se i progressi saranno confermati, potrebbe rientrare con i compagni e a quel punto tornare a disposizione di Chivu. @SkySport @APaventi x.com

Inter, nuove sirene inglesi per Davide Frattesi. La Juventus non si arrende ma intanto ha bloccato Guido Rodriguez del West Ham, il Fenerbahce ha preso Guendouzi dalla Lazio e il Galatasaray punta Fabian Ruiz (ex Napoli) del PSG, così per il centrocamp - facebook.com facebook

