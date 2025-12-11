Giovane Inter Marotta ci crede | 25 milioni per ‘prenotarlo’ già a gennaio? Il piano

Inter si prepara a un'operazione strategica a gennaio, puntando su un giovane attaccante del Verona. Marotta crede nel potenziale del talento e valuta un investimento di 25 milioni per assicurarselo già nelle prossime settimane. Ecco il piano di azione dei nerazzurri per consolidare il reparto offensivo e rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Inter News 24 d’azione dei nerazzurri per l’attaccante del Verona. L’ Inter non guarda solo al presente e alle sfide di campo, ma lavora alacremente sottotraccia per costruire il futuro. La dirigenza di Viale della Liberazione, sempre attenta ai talenti emergenti del nostro campionato, ha messo nel mirino una delle rivelazioni più interessanti della stagione: Giovane. L’attaccante brasiliano classe 2003, attualmente in forza all’Hellas Verona, ha stregato gli osservatori della Beneamata a suon di prestazioni convincenti, condite già da 3 gol e 4 assist che ne certificano l’impatto devastante sulla Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giovane Inter, Marotta ci crede: 25 milioni per ‘prenotarlo’ già a gennaio? Il piano

Intervistato dal Messaggero, l'ex bomber di Fiorentina e Roma ha parlato della corsa scudetto e del giovane attaccante dell'Inter - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, #Giovane piace anche alla #Roma: cosa cambia tra gennaio e giugno | CM.IT via @danieletrecca Vai su X

Inter, Marotta e i rinnovi: "Gratificheremo chi lo merita, ma non abbiamo situazioni particolari" - A margine della cena per gli auguri di Natale dell'Inter insieme a tutti i dipendenti del club, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato. Come scrive tuttomercatoweb.com

Marotta: “Chivu? Nulla di strano per noi, scelto con coraggio! E rinnoveremo chi…” - A margine della cena di Natale, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui FcInter1908: "Il consultivo dell'anno è molto positivo: al di là di vi ... Si legge su msn.com