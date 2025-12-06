Inter News 24 Occhio all’incastro per la fascia destra. L’Inter è in piena attività per pianificare le prossime mosse di mercato, con lo sguardo rivolto sia alla finestra invernale di gennaio che alla programmazione per giugno. Secondo quanto analizzato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, la priorità della dirigenza di Viale della Liberazione resta quella di puntellare la fascia destra, ruolo apparso in sofferenza nelle ultime settimane a causa degli infortuni. Se il sogno per il futuro rimane Marco Palestra, il promettente esterno classe 2005 di proprietà dell’Atalanta ma in forza al Cagliari, il club nerazzurro sta valutando anche piste alternative e più sostenibili nell’immediato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta ha un piano per Touré: così può convincere il Pisa già a gennaio!