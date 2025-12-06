Calciomercato Inter Marotta ha un piano per Touré | così può convincere il Pisa già a gennaio!
Inter News 24 Occhio all’incastro per la fascia destra. L’Inter è in piena attività per pianificare le prossime mosse di mercato, con lo sguardo rivolto sia alla finestra invernale di gennaio che alla programmazione per giugno. Secondo quanto analizzato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, la priorità della dirigenza di Viale della Liberazione resta quella di puntellare la fascia destra, ruolo apparso in sofferenza nelle ultime settimane a causa degli infortuni. Se il sogno per il futuro rimane Marco Palestra, il promettente esterno classe 2005 di proprietà dell’Atalanta ma in forza al Cagliari, il club nerazzurro sta valutando anche piste alternative e più sostenibili nell’immediato. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Le ultimissime di calciomercato in casa Inter - facebook.com Vai su Facebook
#Como, il gran rifiuto di #Fabregas all' #Inter: futuro a #Barcellona o al #ManchesterCity [Corriere della Sera] #InterComo calciomercato.com/liste/il-corri… Vai su X
Inter show, Marotta ha deciso: “Tre colpi per Chivu” / Calciomercato - Definite ormai le strategie per le prossime sessioni di mercato tra i nerazzurri: sono tre gli affari da chiudere per rinforzare la squadra ... msn.com scrive
Calciomercato Inter, colpo a sorpresa di Marotta: affare in chiusura per il classe 2007 - L’Inter ha scelto il difensore del futuro: il club nerazzurro è pronto ad assicurarsi il croato classe 2007. Scrive sportface.it
Caprile Inter, Marotta e Ausilio seguono altri due portieri nazionali: l’annuncio - Caprile Inter, sull’interessamento dei nerazzurri per l’estermo difensore del Cagliari bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento di mercato Il calciomercato dell’Inter, focalizzato sulla rice ... Riporta cagliarinews24.com
Calciomercato Inter, il giovane talento brasiliano ha incantato tutti: Marotta vuole portarlo in Italia - Tra i nomi seguiti nelle ultime settimane compare anche Robinho Jr, ossia, il talento del Santos: Robson Jr Guglielmetti de ... Lo riporta spaziointer.it
Calciomercato Inter, non solo Gila: Marotta ha messo nel mirino un altro giocatore della Lazio. Le ultime - Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per rinforzare la rosa prendendo dei giocatori della Lazio. Secondo calcionews24.com
Marotta sfida la Juve: nuovo colpo per l’Inter / Calciomercato - Il presidente dei nerazzurri ha messo nel mirino un nome che piace anche ai bianconeri: ecco di chi si tratta e come può arrivare da Chivu ... Scrive msn.com