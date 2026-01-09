Inter Coca Cola siglata una partnership strategica per il futuro nerazzurro

Inter e Coca-Cola hanno annunciato una nuova partnership strategica, consolidando la collaborazione per il futuro. Questa alleanza mira a rafforzare entrambe le realtà attraverso iniziative condivise e progetti comuni. Restate aggiornati sulle novità e sugli sviluppi di questa collaborazione, che rappresenta un passo importante per il club nerazzurro e il brand internazionale.

Inter News 24 Inter Coca Cola, siglata una partnership strategica per il futuro. Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il mondo del calcio e quello dei brand globali tornano a intrecciarsi in un accordo di altissimo profilo. L’ FC Internazionale Milano ha ufficializzato una nuova partnership triennale con Coca-Cola, che diventa ufficialmente l’ Official Soft Drink Partner del club. In parallelo, il celebre marchio Powerade assumerà il ruolo di Official Sports Drink Partner, garantendo supporto idratante e integrativo agli atleti del Biscione. Un Progetto che Unisce Prima Squadra e Giovani Talenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Coca Cola, siglata una partnership strategica per il futuro nerazzurro Leggi anche: Milan e Coca-Cola annunciano una nuova partnership Leggi anche: Inter, cresce il peso globale del brand: accordo triennale con Coca-Cola Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L'Inter avrà un nuovo sponsor: accordo con Coca-Cola - Il club nerazzurro ha annunciato la partnership triennale che riguarda la prima squadra maschile, la formazione femminile e il progetto Inter U23 ... corrieredellosport.it

