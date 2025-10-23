milan e coca cola annunciano una nuova partnership

Milan e Coca-Cola hanno siglato una nuova partnership esclusiva. L’azienda leader del beverage sarà parte della famiglia rossonera, con il brand Coca-Cola come Official Soft Drink Partner e il marchio Powerade in qualità di Official Sports Drink partner del club in Italia. L’obiettivo, come si legge nella nota ufficiale della società di via Aldo Rossi, è celebrare calcio, musica e lifestyle, «che trovano nella città di Milano, capitale internazionale di stile e cultura, il palcoscenico perfetto per dar vita a esperienze uniche e memorabili». L’intesa, in vigore già dalla stagione 2025-26, si tradurrà in una personalizzazione della zona Dj Booth che ospiterà vari artisti per trasformare l’attesa per il fischio d’inizio delle partite della prima squadra maschile e femminile con la fusione di sport e intrattenimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

