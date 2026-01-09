Inter rafforza la propria presenza internazionale con un accordo triennale con Coca-Cola. Questa partnership rappresenta un passo importante per il brand, sottolineando il suo crescente peso a livello globale. Un segnale di stabilità e ambizione che si rivolge direttamente al mercato internazionale, rafforzando la visibilità e l’influenza dell’Inter oltre i confini nazionali.

Un altro segnale forte, di quelli che vanno oltre il campo e parlano direttamente al mercato globale. L’Inter continua a crescere fuori dal rettangolo verde e lo fa attirando partner che raramente scelgono “per caso”. Dopo l’intesa con Red Bull, il club nerazzurro aggiunge un altro marchio planetario al proprio ecosistema commerciale: Coca-Cola entra ufficialmente nel mondo Inter. Non è una sponsorizzazione qualunque. È una mossa che certifica lo status raggiunto dal club di Viale della Liberazione e ne rafforza il posizionamento internazionale. L’Inter amplia il suo network globale. La partnership siglata con Coca-Cola ha durata triennale e coinvolge l’intero universo sportivo nerazzurro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, cresce il peso globale del brand: accordo triennale con Coca-Cola

