Inter accordo di 3 anni con Coca Cola | cosa prevede la partnership

L'Inter ha annunciato un accordo di tre anni con Coca Cola, rafforzando la partnership tra il club nerazzurro e il noto brand di bevande. La collaborazione prevede iniziative condivise e attività di marketing volte a promuovere i valori di entrambe le realtà. Questo nuovo accordo rappresenta un passo importante nella strategia di crescita e visibilità del club, consolidando la presenza del marchio nel panorama sportivo e commerciale.

siglata tra il club nerazzurro e la celebre bevanda. Il 9 gennaio 2026 segna l’inizio di un nuovo capitolo commerciale per l’ Inter, che annuncia ufficialmente l’ingresso di Coca-Cola nella propria famiglia di partner. L’accordo, di durata triennale, vede il brand globale assumere il ruolo di Official Soft Drink Partner del club nerazzurro, mentre Powerade diventa l’ Official Sports Drink Partner. Un impegno trasversale: dall’U23 al Femminile. A differenza di molte collaborazioni standard, questa partnership è stata studiata per abbracciare l’intero ecosistema sportivo dell’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter, accordo di 3 anni con Coca Cola: cosa prevede la partnership Leggi anche: Inter e Coca Cola: siglata nuova partnership triennale Leggi anche: Inter Coca Cola, siglata una partnership strategica per il futuro nerazzurro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cancelo-Inter, l'ultima idea per sbloccare l'affare; Accordo tra Inter e Al-Hilal per Joao Cancelo: scopri tutti i dettagli e le cifre; L'Inter attende la risposta di Cancelo, accordo con l'Al-Hilal: cifre e dettagli dell'operazione, la concorrenza del Barcellona e le alternative sul mercato; Calciomercato: sfuma la pista dell'Inter, Cancelo andrà al Barcellona. L’Inter è scatenata, accordo raggiunto: ufficiale la firma per 3 anni - Inter senza rivali dentro e fuori dal campo: ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito della compagine nerazzurra. calciomercato.it

L'Inter ha un nuovo sponsor: accordo con Coca Cola - I nerazzurri hanno sottoscritto un accordo di tre anni con Coca Cola, che diventa Official Soft Drink Partner e Powerade del club. msn.com

L'Inter avrà un nuovo sponsor: accordo con Coca-Cola - facebook.com facebook

L' #Inter avrà un nuovo sponsor: accordo con #CocaCola x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.