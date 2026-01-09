Inter e Coca Cola | siglata nuova partnership triennale

L’FC Internazionale Milano annuncia una nuova collaborazione triennale con Coca-Cola. Questa partnership ufficializza un legame di lunga durata tra il club e il brand globale, consolidando l’impegno di entrambe le parti nel settore sportivo e commerciale. La collaborazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo delle attività di Inter, offrendo nuove opportunità e iniziative condivise nel rispetto dei valori di entrambe le realtà.

Inter e Coca Cola. Coca-Cola scende ufficialmente in campo al fianco dell’ FC Internazionale Milano, dando vita a una partnership triennale di grande rilievo. Il celebre brand diventa Official Soft Drink Partner del club nerazzurro, mentre Powerade assume il ruolo di Official Sports Drink Partner. L’accordo coinvolgerà non solo la prima squadra maschile, ma anche l’ Inter Women e il progetto Inter U23, rafforzando il legame tra il club e uno dei marchi più iconici a livello globale. La collaborazione si inserisce nella lunga tradizione di Coca-Cola a sostegno dello sport e del calcio in particolare, da sempre veicolo di passione, condivisione e valori positivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Inter Coca Cola, siglata una partnership strategica per il futuro nerazzurro Leggi anche: Milan e Coca-Cola annunciano una nuova partnership Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ufficiale - Inter, accordo triennale con Coca-Cola: è il nuovo official soft drink partner. Ricci: "Consolida il nostro percorso di crescita" - Nuova partnership di spicco per l'Inter che firma un accordo triennale con Coca- msn.com

Calcio: Coca-Cola è in nuovo official soft drink partner dell'Inter - Cola scende in campo al fianco di FC Internazionale Milano, dando vita a una partnership triennale che vede il brand diventare Official Soft Drink Partner e Powerade nuovo Official Sports Drink ... engage.it

Coca-Cola diventa il nuovo Official Soft Drink Partner dell’Inter - Coca-Cola entra ufficialmente nel mondo nerazzurro con una partnership triennale che la vede diventare Official Soft Drink Partner di FC Internazionale Milano, mentre Powerade assume il ruolo di Offic ... foodaffairs.it

L' #Inter avrà un nuovo sponsor: accordo con #CocaCola x.com

La prima pagina della Gazzetta di oggi: SCATTO INTER - facebook.com facebook

