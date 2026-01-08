Infortunati Juve quando tornano Kelly e Conceicao? Cremonese nel mirino ma filtra questa sensazione

Gli infortunati della Juventus, Kelly e Conceicao, si avvicinano al rientro: Kelly punta a tornare in campo contro la Cremonese, sfida prevista per lunedì sera. La condizione di entrambi i giocatori sarà valutata nei prossimi giorni, con l’obiettivo di renderli disponibili per la partita. La squadra spera di recuperare elementi importanti in vista di un match cruciale per la classifica.

Infortunati Juve, Kelly corre verso il recupero contro la Cremonese per la sfida di lunedì sera. Su Conceicao invece filtra questo. La Juve si gode un meritato momento di relax dopo i tre punti conquistati con autorità. Dopo il netto successo ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo, Luciano Spalletti ha deciso di premiare lo sforzo del gruppo concedendo due giorni di riposo assoluto. Una pausa necessaria per ricaricare le batterie fisiche e mentali dopo un periodo denso di impegni ravvicinati. Anche nella giornata di oggi, dunque, i cancelli della Continassa resteranno chiusi: niente allenamento per i giocatori, che torneranno a calcare i campi del centro sportivo solo a partire da domani.

