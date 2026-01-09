Influenza Pregliasco | stagione difficile pesano i casi di polmonite Picco passato? Presto per cantare vittoria

Secondo Pregliasco, la stagione influenzale rimane complessa, con un’incidenza significativa di polmonite tra i pazienti. Nonostante i segnali di rallentamento della diffusione del virus, è prematuro considerare concluso il periodo critico. È importante monitorare costantemente l’andamento epidemiologico e adottare le precauzioni necessarie per tutelare la salute pubblica durante questa fase.

Milano, 9 gennaio 2026 – Influenza, il peggio è ormai alle spalle? Troppo presto per cantar vittoria, sebbene gli ultimi dati segnalino una flessione della circolazione del virus. Come sottolineato dal virologo milanese Fabrizio Pregiasco “è una seconda settimana in cui c'è un lieve calo" dei casi di infezioni respiratorie acute in Italia, censiti dal bollettino della sorveglianza 'RespiVirNet'. Bene ma attenzione: bisogna considerare alcune significative variabili. Il picco dell’influenza negli anni passati è stato sempre a metà gennaio Il banco di prova del rientro tra i banchi. “Rimane ancora secondo me il problema della sottostima del periodo delle Festività, riguardo ai dati trasmessi dai medici – ha precisato l’esperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Influenza, Pregliasco: stagione difficile, pesano i casi di polmonite. Picco passato? Presto per cantare vittoria Leggi anche: Influenza, picco in arrivo. Pregliasco: “Atteso un milione di casi” Leggi anche: Influenza, l’allarme di Pregliasco: “A Natale oltre un milione casi, picco dopo le feste” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Influenza K, dopo la Befana risalita dei casi: vicini al picco. Bassetti: Attenzione a polmoniti; Influenza K, sintomi gastrointestinali (come vomito o diarrea) oltre alla febbre. I medici: idratazione e riposo; Influenza K, sintomi gastrointestinali (come vomito o diarrea) oltre alla febbre. Da Bassetti a Pregliasco: i consigli degli esperti. Influenza, cosa dice il primo bollettino dell’Iss. Pregliasco: “Casi in aumento, ci aspetta una stagione intensa” - L'esperto invita a prepararsi, vaccinando al più presto i fragili, perché "sarà una stagione impegnativa - ilgiorno.it Influenza K, sintomi gastrointestinali (come vomito o diarrea) oltre alla febbre. I medici: idratazione e riposo - La stagione influenzale, caratterizzata dalla diffusione della variante K del virus influenzale A, sta determinando un netto aumento dei contagi. ilmattino.it

Influenza, Pregliasco: «Picco a fine anno, è tosta come la precedente ed è partita col botto». Salgono a 1,7 milioni le persone colpite - L'influenza quest'anno è partita col botto, ma non è ancora all'orizzonte il picco, segnala Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l'Università di Milano, ... ilgazzettino.it

Influenza, chi si è già ammalato rischia di ammalarsi di nuovo Ecco la risposta del dottor Fabrizio Pregliasco - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.