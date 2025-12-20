Influenza l’allarme di Pregliasco | A Natale oltre un milione casi picco dopo le feste
(Adnkronos) – La stagione dell'influenza entra nel vivo. "Negli ultimi 7 giorni monitorati abbiamo avuto più di 800 mila casi" di infezioni respiratorie acute e la curva continuerà a salire. Visto l'andamento sostenuto, "nella settimana clou del Natale potremmo arrivare a superare il milione" di casi. E' quanto prospetta all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: “Mezzo milione di casi in una settimana”. Influenza, Maurizio Pregliasco lancia l’allarme e torna a parlare di Covid
Leggi anche: Influenza, ISS: oltre 400 mila casi in 7 giorni di infezioni respiratorie. Picco a Natale
Influenza, l'allarme di Pregliasco: "A Natale oltre un milione casi, picco dopo le feste" - Il virologo: 'Siamo in fase di crescita e i momenti di contatto durante le vacanze faciliteranno circolazione virus' ... adnkronos.com
Influenza, la variante K travolge l'Europa: in Italia 800mila casi in 7 giorni, allarme per Natale. Chi è a rischio e come si previene - 2026 entra nel suo momento più intenso, gli esperti stanno monitorando la diffusione della variante K del virus dell'influenza A/H3N2, un ... msn.com
Influenza, primi casi in Italia ma il picco arriverà a Natale. Pregliasco: «Attesi 16 milioni di contagi». Le due varianti del virus - L'influenza è già arrivata nel nostro Paese, e le previsioni sono pessime: a fare il punto è il virologo Fabrizio Pregliasco, in occasione del consueto appuntamento annuale per fare il punto sulla ... corriereadriatico.it
Intensa e precoce: l'influenza, e in particolare la variante K, mette a letto mezza Europa. L'allarme dell' WHO Regional Office for Europe. - facebook.com facebook
Prepariamoci. Influenza, picco vicino: nuovo ceppo A/H3N2 e allarme in UK @sole24ore x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.