Influenza l’allarme di Pregliasco | A Natale oltre un milione casi picco dopo le feste

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La stagione dell'influenza entra nel vivo. "Negli ultimi 7 giorni monitorati abbiamo avuto più di 800 mila casi" di infezioni respiratorie acute e la curva continuerà a salire. Visto l'andamento sostenuto, "nella settimana clou del Natale potremmo arrivare a superare il milione" di casi. E' quanto prospetta all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: “Mezzo milione di casi in una settimana”. Influenza, Maurizio Pregliasco lancia l’allarme e torna a parlare di Covid

Leggi anche: Influenza, ISS: oltre 400 mila casi in 7 giorni di infezioni respiratorie. Picco a Natale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

influenza l8217allarme pregliasco nataleInfluenza, l'allarme di Pregliasco: "A Natale oltre un milione casi, picco dopo le feste" - Il virologo: 'Siamo in fase di crescita e i momenti di contatto durante le vacanze faciliteranno circolazione virus' ... adnkronos.com

influenza l8217allarme pregliasco nataleInfluenza, la variante K travolge l'Europa: in Italia 800mila casi in 7 giorni, allarme per Natale. Chi è a rischio e come si previene - 2026 entra nel suo momento più intenso, gli esperti stanno monitorando la diffusione della variante K del virus dell'influenza A/H3N2, un ... msn.com

Influenza, primi casi in Italia ma il picco arriverà a Natale. Pregliasco: «Attesi 16 milioni di contagi». Le due varianti del virus - L'influenza è già arrivata nel nostro Paese, e le previsioni sono pessime: a fare il punto è il virologo Fabrizio Pregliasco, in occasione del consueto appuntamento annuale per fare il punto sulla ... corriereadriatico.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.