Influenza picco in arrivo Pregliasco | Atteso un milione di casi
È in arrivo un nuovo aggiornamento sull'andamento dell'influenza, con particolare attenzione alla diffusione della variante K del virus A/H3N2. Secondo le previsioni del Istituto superiore di sanità, si prevede un aumento dei casi, che potrebbe raggiungere il milione. Questo periodo rappresenta una fase critica nella gestione della stagione influenzale, richiedendo attenzione e misure di prevenzione adeguate.
(Adnkronos) – Nella stagione della super influenza, spinta dalla variante K del virus AH3N2, cresce l'attesa per il nuovo bollettino dell'Istituto superiore di sanità. L'aggiornamento della sorveglianza RespiVirNet – tradizionalmente pubblicato di venerdì – ieri (26 dicembre, giorno di Santo Stefano) non è uscito e arriverà lunedì 29, come precisato dall'Iss in un'aggiunta in testa .
