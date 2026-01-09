Durante la settimana di Capodanno, circa 803mila italiani hanno trascorso il periodo a letto a causa dell'influenza. Tuttavia, la situazione mostra segnali positivi, poiché la curva dei casi rimane in diminuzione. Questi dati indicano un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, offrendo una certa rassicurazione sulla progressiva attenuazione dell’epidemia. È importante continuare a seguire le norme di prevenzione per tutelare la salute di tutti.

Magra consolazione per gli 803mila italiani che hanno passato a letto la settimana di Capodanno: la curva dell’i nfluenza è infatti ancora in calo. Stando agli ultimi dati dell ’Istituto superiore di sanità dal 29 dicembre al 4 gennaio l’incidenza delle infezioni respiratorie acute è stata pari a 14,1 casi per 1.000 assistiti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana di Natale, quando era a 14,5 per 1.000. Il report RespiVirNet calcola un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 7,5 milioni di contagiati, con il record nella fascia 0-4 anni, con circa 37 casi per 1.000 assistiti. “nel frattempo stiamo vedendo un aumento degli accessi nei pronto soccorso, un classico per una stagione particolarmente importante percentualmente e in cui convivono diversi virus. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Influenza K per 803mila italiani nella settimana di Capodanno, le novità

