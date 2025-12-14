Influenza in crescita | 695 mila italiani colpiti in una settimana

L'influenza in Italia continua a crescere, con circa 695mila persone colpite nella scorsa settimana, secondo i dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. Rispetto alla settimana precedente, si registra un aumento di circa 100mila casi, evidenziando un incremento della diffusione delle infezioni respiratorie acute nel paese.

Continua a salire la curva dell’influenza in Italia. Secondo i dati diffusi dal sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nella scorsa settimana circa 695mila italiani sono stati costretti a letto da infezioni respiratorie acute, circa 100mila in più rispetto alla settimana precedente. Dall’inizio della sorveglianza stagionale, i casi totali hanno raggiunto quota 4 milioni. A preoccupare gli esperti è la diffusione dei virus influenzali, in particolare il tipo AH3N2. Si tratta di un ceppo già noto, ma che negli ultimi anni aveva circolato solo sporadicamente. Quest’anno, oltre alla variante tradizionale, è stato segnalato anche un ceppo nuovo, emerso nei mesi scorsi nell’emisfero Sud, che sembra contribuire alla maggiore contagiosità. Laprimapagina.it

