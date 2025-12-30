Influenza verso il picco stagionale | oltre 75mila le persone colpite nella settimana prima di Natale

Nella settimana precedente a Natale, oltre 75.000 persone hanno contratto l’influenza, segnando un aumento anticipato rispetto alla stagione precedente. L’andamento della stagione influenzale 2025–2026 mostra una crescita più precoce e stabile dei casi, evidenziando l’importanza di adottare misure preventive e di monitorare attentamente l’evoluzione dell’epidemia.

L’andamento della stagione influenzale 2025–2026 sta registrando una crescita più anticipata e costante di numero di casi rispetto allo scorso anno. In base alle stime del Sistema di sorveglianza integrata dei virus respiratori “RespiVirNet” sono 75.631 le persone colpite da sindrome respiratorie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila le persone colpite nella settimana prima di Natale Leggi anche: Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila le persone colpite dal virus nella settimana prima di Natale Leggi anche: Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila casi in una settimana, più di 430mila dall’inizio dell’epidemia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Influenza 2025 e variante K, picco di contagi tra Natale e Capodanno; Influenza, la variante K mette a letto l'Italia. Il picco si avvicina; Influenza: Italia verso il picco, quasi un milione di casi in una settimana; Influenza verso il picco stagionale: in Emilia-Romagna già 436.000 persone colpite. Influenza, Iss: verso picco stagionale. In una settimana 950mila nuovi casi e boom accessi Pronto soccorso - Iss: oltre 5,8 milioni di infezioni respiratorie dall’inizio della stagione, pressione crescente sugli ospedali soprattutto tra gli anziani ... doctor33.it

Salute. Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila le persone a letto in Emilia Romagna - L’andamento della stagione influenzale 2025–2026 sta registrando una crescita più anticipata e costante di numero di casi rispetto allo scorso anno. chiamamicitta.it

Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila casi in una settimana, più di 430mila dall’inizio dell’epidemia - Dal 1 gennaio vaccinazione gratuita per tutti, compatibilmente con le scorte. bolognatoday.it

Verso #RomaGenoa , le ultime sulla formazione: l’influenza… #ASRoma #SerieA x.com

Cocktail di virus in circolazione. I dati sono previsti in ulteriore aumento, ma con il Natale slitta il bollettino e scoppia la polemica. Pregliasco: “Verso un milione di casi”. Il picco atteso a gennaio Leggi l'articolo #influenza2025 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.