Influenza l’Emilia-Romagna trema | 75mila malati in una settimana Vaccino gratis per tutti

L’Emilia-Romagna sta affrontando un rapido aumento dei casi di influenza stagionale, con circa 75.000 persone colpite in una settimana. La regione ha deciso di offrire il vaccino gratuito a tutta la popolazione, al fine di contenere la diffusione e proteggere la salute pubblica. I dati indicano una situazione in crescita, evidenziando l’importanza di adottare misure preventive efficaci in questo periodo.

Bologna, 30 dicembre 2025 – L’ influenza stagionale corre verso il picco in Emilia-Romagna, con numeri in forte crescita già prima di Natale. Nella sola settimana dal 15 al 22 dicembre sono state oltre 75mila le persone colpite da sindromi respiratorie acute, portando a più di 436mila il totale dei casi stimati dall’inizio dell’epidemia. Un andamento più anticipato e costante rispetto allo scorso anno, che preoccupa in vista delle settimane centrali dell’inverno. Influenza e virus respiratori, quasi un milione di casi in 7 giorni Freddo artico a Capodanno in Emilia-Romagna? Che tempo fa, le previsioni dell’esperto I numeri dell’influenza in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

