Incontro in biblioteca con Eugenio Spreafico autore di Monumenti equestri in Emilia-Romagna
Sabato 10 gennaio alle 17, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea Oriani, si terrà la presentazione del volume di Eugenio Spreafico, “Monumenti equestri in Emilia-Romagna”. L’incontro offre l’opportunità di approfondire il tema dei monumenti equestri nella regione, con un’analisi dettagliata e storicamente accurata. Un’occasione per conoscere meglio un aspetto importante del patrimonio artistico e culturale locale.
Si terrà sabato 10 gennaio, alle 17, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea Oriani la presentazione del volume di Eugenio Spreafico, “Monumenti equestri in Emilia-Romagna. Dall’Antichità all’Età contemporanea” (Il Ponte Vecchio, 2025). Il libro passa in rassegna la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Presentazione di “Oltre l’ombra dei colori” alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele: data, luogo e protagonisti dell’incontro con l’autore
Leggi anche: “Oltre l’Ombra dei Colori” con l’autore Carlo Morriello alla Biblioteca Nazionale di Napoli
Alla Biblioteca Oriani un incontro dedicato ai monumenti equestri dell’Emilia-Romagna; Alla Biblioteca Oriani un incontro dedicato ai monumenti equestri dell'Emilia - Romagna.
Alla Biblioteca Oriani un incontro dedicato ai monumenti equestri dell’Emilia-Romagna - 00, nella Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea “Oriani” la presentazione del volume di Eugenio Spreafico, Monumenti equestri in Emilia- ravennawebtv.it
Varese, DCA al centro del primo incontro alla Biblioteca Bruna Brambilla Alla Biblioteca Bruna Brambilla (via Carnia 155) primo incontro dell'anno giovedì 15 gennaio, alle ore 17,45, quando interverrà Stefania Costanzo, autrice del libro ARTE&PENNA. Un ra - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.