Incontro in biblioteca con Eugenio Spreafico autore di Monumenti equestri in Emilia-Romagna

Sabato 10 gennaio alle 17, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea Oriani, si terrà la presentazione del volume di Eugenio Spreafico, “Monumenti equestri in Emilia-Romagna”. L’incontro offre l’opportunità di approfondire il tema dei monumenti equestri nella regione, con un’analisi dettagliata e storicamente accurata. Un’occasione per conoscere meglio un aspetto importante del patrimonio artistico e culturale locale.

Si terrà sabato 10 gennaio, alle 17, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea Oriani la presentazione del volume di Eugenio Spreafico, “Monumenti equestri in Emilia-Romagna. Dall’Antichità all’Età contemporanea” (Il Ponte Vecchio, 2025). Il libro passa in rassegna la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

