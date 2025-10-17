Oltre l’Ombra dei Colori con l’autore Carlo Morriello alla Biblioteca Nazionale di Napoli
Giovedi 23 ottobre alle ore 16.00, il romanzo “Oltre l’ombra dei colori” di Carlo Morriello, edizioni Bookabook Milano, sarà presentato a Napoli con l’autore nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele in Piazza Plebiscito 1, con i saluti istituzionali della direttrice Silvia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Giovedì 23 ottobre, nella maestosa Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Carlo Morriello presenta “Oltre l’ombra dei colori”: una storia sospesa tra mistero, bellezza e introspezione ambientata nella Napoli ottocentesca. Un appuntamento speciale in - facebook.com Vai su Facebook