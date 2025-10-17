Oltre l’Ombra dei Colori con l’autore Carlo Morriello alla Biblioteca Nazionale di Napoli

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedi 23 ottobre alle ore 16.00, il romanzo “Oltre l’ombra dei colori” di Carlo Morriello, edizioni Bookabook Milano, sarà presentato a Napoli con l’autore nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele in Piazza Plebiscito 1, con i saluti istituzionali della direttrice Silvia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Oltre L8217ombra Colori L8217autore