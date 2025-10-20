Presentazione di Oltre l’ombra dei colori alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele | data luogo e protagonisti dell’incontro con l’autore
Il romanzo “Oltre l’ombra dei colori” di Carlo Morriello sarà presentato a Napoli nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele, in Piazza del Plebiscito 1, giovedì 23 ottobre alle ore 16.00, con saluti, moderazione e letture curati da figure istituzionali e professioniste. Un appuntamento culturale nel cuore di Napoli La presentazione di Carlo Morriello . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
